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Суды Происшествия

"Дело на миллион": в Тольятти отправят под суд адвоката Елену Софронову

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Еще один защитник сам предстанет перед судом в Самарской области. Как рассказали в управлении Следственного комитета по Самарской области, женщину-адвоката из Тольятти подозревают в покушении на мошенничество.

"По версии следствия, в январе 2024 года обвиняемая, находясь в помещении коллеги адвокатов, получила денежные средства в размере 1 млн 50 тысяч рублей за оказание помощи в избрании в отношении гражданина меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, а также последующего заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с целью снижения размера и вида возможного наказания при постановлении приговора судом", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Как считают следователи, исполнить обещания адвокат не могла. В итоге защитница "попалась" силовикам. Сейчас уголовное дело уже направили на рассмотрение в суд. В случае обвинительного приговора юристу может грозить реальное лишение свободы.

По информации "Волга Ньюс", речь идет про адвоката Елену Софронову. Интересно, что в интернете сохранился ряд негативных отзывов о том, что якобы защитница брала деньги и не выполняла работу.

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