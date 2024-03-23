В Тольятти осуждена мошенница, выдававшая себя за успешного риелтора

В Тольятти суд вынес приговор 46-летней местной жительнице, которую обвиняли в шести эпизодах мошенничества (чч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

Судом установлено, что безработная женщина, позиционируя себя в качестве успешного риелтора, в период с 2014 по 2021 г. похитила у клиентов свыше 10 млн рублей.

Используя отсутствие у граждан знаний в области гражданских правоотношений, либо на основе доверительных отношений, она заключала договоры займа денежных средств с ежемесячной выплатой процентов, предлагала риелторские услуги по приобретению и продаже жилья, погашению задолженности по оплате коммунальных услуг, оформлению документов на земельные участки.

При наличии долговых обязательств перед другими физическими лицами на значительные суммы, реальной возможностью и источниками дохода для погашения задолженности она не обладала.

Всеми потерпевшими заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба, которые судом удовлетворены частично с учетом добровольно возвращенных 1,5 млн рублей.

Подсудимая вину в содеянном не признала.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, приняв во внимание личность осужденной, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, наличие у нее судимости за совершение аналогичных преступлений, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.