Контрольный матч "Динамо" — "Крылья Советов" отменен

Товарищеский матч между "Крыльями Советов" и "Динамо" отменен, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд должна была состояться в субботу, 23 марта.
"В связи с трагедией, произошедшей в Подмосковье, клубы приняли решение об отмене матча", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 22 марта группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло 93 человека.
Массовые мероприятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле» отменяют сейчас по всей стране.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?