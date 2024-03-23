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Футбол Спорт

Контрольный матч "Динамо" — "Крылья Советов" отменен

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Товарищеский матч между "Крыльями Советов" и "Динамо" отменен, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд должна была состояться в субботу, 23 марта.

"В связи с трагедией, произошедшей в Подмосковье, клубы приняли решение об отмене матча", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 22 марта группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло 93 человека.

Массовые мероприятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле» отменяют сейчас по всей стране.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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