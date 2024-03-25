Обвиненный в реабилитации нацизма самарец отправится в колонию-поселение

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменения приговор самарцу, осужденному за реабилитацию нацизма. 16 ноября 2023 г. Самарский областной суд приговорил его к лишению свободы на 2 года в колонии-поселении.

Как уточняют в апелляционной инстанции, Самарским областным судом было установлено, что в 2021 и в 2022 г. мужчина разместил в интернете комментарии-реакции, направленные на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Осужденный и его защитник приговор обжаловали, не согласившись с наказанием в виде реального лишения свободы, просили его смягчить. Кроме того, обвиняемый признал, что опубликовывал соответствующие комментарии, но указал, что часть из них оскорблений не содержит.

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оснований для изменения приговора не нашла, указав, что судом первой инстанции действия осужденного квалифицированы верно.

Собранные по делу доказательства, в том числе изъятые из квартиры осужденного вещи, свидетельствуют о том, что он увлекался темой национал-социалистической идеологии, которая являлась официальной в нацистской Германии. В связи с чем, суд первой инстанции пришел к выводу, что мужчина стал приверженцем германского нацизма и сформировал в себе одобрительное отношение к идеям и политике лидеров нацисткой Германии во время Второй мировой войны. Согласно заключению эксперта, в комментариях осужденного содержались лингвистические и психологические признаки высказываний, направленных на оскорбление памяти защитников отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.