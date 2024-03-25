16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обвиненный в реабилитации нацизма самарец отправится в колонию-поселение В Тольятти осуждена мошенница, выдававшая себя за успешного риелтора "Дело на миллион": в Тольятти отправят под суд адвоката Елену Софронову В Чапаевске будут судить мужчин, перерезавших горло собаке перочинным ножом "Поволжского маньяка" Радика Тагирова приговорили к пожизненному лишению свободы

Суды Происшествия

Обвиненный в реабилитации нацизма самарец отправится в колонию-поселение

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменения приговор самарцу, осужденному за реабилитацию нацизма. 16 ноября 2023 г. Самарский областной суд приговорил его к лишению свободы на 2 года в колонии-поселении.

Как уточняют в апелляционной инстанции, Самарским областным судом было установлено, что в 2021 и в 2022 г. мужчина разместил в интернете комментарии-реакции, направленные на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Осужденный и его защитник приговор обжаловали, не согласившись с наказанием в виде реального лишения свободы, просили его смягчить. Кроме того, обвиняемый признал, что опубликовывал соответствующие комментарии, но указал, что часть из них оскорблений не содержит.

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оснований для изменения приговора не нашла, указав, что судом первой инстанции действия осужденного квалифицированы верно.

Собранные по делу доказательства, в том числе изъятые из квартиры осужденного вещи, свидетельствуют о том, что он увлекался темой национал-социалистической идеологии, которая являлась официальной в нацистской Германии. В связи с чем, суд первой инстанции пришел к выводу, что мужчина стал приверженцем германского нацизма и сформировал в себе одобрительное отношение к идеям и политике лидеров нацисткой Германии во время Второй мировой войны. Согласно заключению эксперта, в комментариях осужденного содержались лингвистические и психологические признаки высказываний, направленных на оскорбление памяти защитников отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31