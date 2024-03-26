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Строительство Строительство и недвижимость

На дом по миллиону: в Самаре определилась компания, которая снесет десятки аварийных домов

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент управления имуществом определился с подрядчиком, который снесет аварийные жилые дома в городе.

На торги заявились шесть участников, победителем стало ООО "Аркада", предложившее выполнить снос 30 аварийных домов за 32,1 млн рублей при начальной цене контракта в 65 млн рублей.

Список домов под снос Волга Ньюс публиковал ранее.

Сроки исполнения контракта - с даты заключения до конца 2024 года.

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