На дом по миллиону: в Самаре определилась компания, которая снесет десятки аварийных домов

Самарский департамент управления имуществом определился с подрядчиком, который снесет аварийные жилые дома в городе.

На торги заявились шесть участников, победителем стало ООО "Аркада", предложившее выполнить снос 30 аварийных домов за 32,1 млн рублей при начальной цене контракта в 65 млн рублей.

Список домов под снос Волга Ньюс публиковал ранее.

Сроки исполнения контракта - с даты заключения до конца 2024 года.