На дом по миллиону: в Самаре определилась компания, которая снесет десятки аварийных домов

Самарский департамент управления имуществом определился с подрядчиком, который снесет аварийные жилые дома в городе.
На торги заявились шесть участников, победителем стало ООО "Аркада", предложившее выполнить снос 30 аварийных домов за 32,1 млн рублей при начальной цене контракта в 65 млн рублей.
Список домов под снос Волга Ньюс публиковал ранее.
Сроки исполнения контракта - с даты заключения до конца 2024 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?