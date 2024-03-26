Перечень домов под снос в Самаре пополнили новые объекты: список

Департамент управления имуществом объявил очередной конкурс на поиск подрядчика, который снесет аварийное жилье в нескольких районах города.

Напомним, накануне был разыгран многомиллионный лот на снос десятков аварийных домов. Победителем торгов стало ООО "Аркада", предложившее выполнить демонтаж 30 зданий за 32 млн рублей.

Однако профильное ведомство пополнило список жилья под снос. В него вошли 11 объектов в нескольких районах города.

В Самарском районе планируют ликвидировать дома на ул. Молодогвардейской, 28, литера А, на ул. Фрунзе, дома №№ 123-125, литера Дд.

В Ленинском районе - дома № 48 (литеры Ббб), № 50 (литеры Б,Б1,Б2,Б3) на ул. Вилоновской, дом № 255 (литера Б,В) на ул. Самарской.

В Промышленном районе под снос пойдет дом на ул. Вятской, 26 (литеры З,з), В Железнодорожном районе - дома №№ 94 (литера А), 96 (литеры ББ1Б2Б3Б4б) на ул. Революционной, в Куйбышевском районе - дом № 8 в пер. Сиреневый и дом № 21, литера Б на ул. Зеленой.

Начальная цена контракта - 23,8 млн рублей. Победитель торгов определится после 4 апреля.