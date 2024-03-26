Мандат Дмитрия Холина в губдуме перешел Александре Конзерук

Мандат Дмитрия Холина как депутата Самарской губернской думы перешел Александре Конзерук. Об этом стало известно на заседании губдумы во вторник, 26 марта.
Днем ранее соответствующее решение принял избирком Самарской области.
Напомним, Дмитрий Холин в феврале этого года возглавил администрацию губернатора Самарской области.
Александра Конзерук выдвигалась в губдуму по списку "Единой России" и была следующей за Дмитрием Холиным в списке кандидатов по Отрадненской внутриобластной части № 25. Ей 32 года. В 2018 г. Конзерук окончила Самарский университет им. С.П. Королева. Работает художественным руководителем МБУ "Культурно-досуговый центр сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области".
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.