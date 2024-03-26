Мандат Дмитрия Холина в губдуме перешел Александре Конзерук

Мандат Дмитрия Холина как депутата Самарской губернской думы перешел Александре Конзерук. Об этом стало известно на заседании губдумы во вторник, 26 марта.

Днем ранее соответствующее решение принял избирком Самарской области.

Напомним, Дмитрий Холин в феврале этого года возглавил администрацию губернатора Самарской области.

Александра Конзерук выдвигалась в губдуму по списку "Единой России" и была следующей за Дмитрием Холиным в списке кандидатов по Отрадненской внутриобластной части № 25. Ей 32 года. В 2018 г. Конзерук окончила Самарский университет им. С.П. Королева. Работает художественным руководителем МБУ "Культурно-досуговый центр сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области".