В Самарской области сотрудник налоговой службы получил 9 лет колонии за взятничество

Собранные Богатовским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику отдела межрайонной инспекции ФНС России по Самарской области. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений по статье "Получение взятки". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие и суд установили, что в период с 2019 года по 2022 год осужденный получил в несколько приемов взятки на общую сумму около 750 тысяч рублей от индивидуальных предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе.

"Приговором суда экс-заместителю начальника межрайонной инспекции по Самарской области назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД по Самарской области", — сообщили в ведомстве.