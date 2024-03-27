В Самаре будут требовать неустойку за срыв поставки трамваев из Белоруссии

С минского предприятия "Белкоммунмаш" в Самару доставлены все 12 трамвайных вагонов, которые должны были прийти на берега Волги еще в 2023 г., сообщает "КП-Самара". Правда, за то время, пока белорусская сторона отправляла оставшиеся вагоны, один из первых трамваев успел сгореть в Самаре в процессе эксплуатации.

Экспертиза показала, что причиной пожара стал конструктивный недочет, который привел к короткому замыканию в электрической системе и возгоранию проводки и обшивки вагона. Тем не менее трамвай можно не списывать, а привести в прежнее жизнеспособное состояние.

"Мы отправили этот вагон назад в Минск, чтобы его там восстановили. А с учетом происшествия произвели необходимые доработки во всех остальных вагонах, чтобы подобное не повторилось", — рассказал изданию директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Таким образом, на данный момент в распоряжении ТТУ находятся 11 новых трамваев БКМ. Но на линии ежедневно, по словам Михаила Ефремова, работают только 5-6 вагонов, то есть примерно половина из имеющихся. Поначалу причиной простоя были "баги" в программном обеспечении — трамвай мог просто встать посреди маршрута из-за того, что "вырубилась" электроника. Сейчас все чаще случаются механические поломки в ходовой части.

"Это, конечно, плохая ситуация, когда мы купили трамваи, а они не ездят. К тому же серьезно нарушены сроки поставок. Сейчас готовится претензия, чтобы взыскать неустойку с поставщиков вагонов за нарушение условий контракта", — прокомментировал ситуацию Михаил Ефремов.

По первоначальной информации, в конце марта в Самару должны были поступить первые "реновированные" вагоны "Татра Т3". На старые "неубиваемые" тележки чехословацких вагонов, произведенных около полувека назад, должен быть поставлен новый кузов. Таким образом старые добрые "Татры" получат новую внешность, современный дизайн и "начинку". Кроме того, они станут частично низкопольными, что позволит пользоваться этими вагонами людям с ограниченными возможностями передвижения.

Проблема в том, что первые два образца "старых новых" трамваев должны быть изготовлены все на том же "Белкоммунмаше". Где, как и в случае с поставками новых трамваев, опять не укладываются в оговоренные сроки.

"По договору нам должны были поставить реновированные вагоны к 31 марта. По тому, как идет процесс, мы понимаем, что будет хорошо, если они дойдут до нас хотя бы к 30 апреля", — пояснил Михаил Ефремов.

После того как на белорусском предприятии обкатают технологии, дальнейшую "реновацию" старых вагонов предполагается производить на базе Северного трамвайного депо в Самаре.



