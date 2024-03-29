В Самаре 350 тыс. руб. штрафа назначено мужчине, поддерживающему террористическую организацию

20 марта в Центральном окружном военном суде в Самаре оглашен приговор мужчине, признанному виновным в публичном оправдании терроризма, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что осужденный, находясь на территории Самары и используя сеть "Интернет", разместил на своей общедоступной странице одной из социальных сетей аудиозапись с высказываниями, побуждающими к участию в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также имеющими лингвистические и психологические признаки признания идеологии и деятельности этой организации правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

В суде уточнили, что мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.