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Экономика и бизнес

Финансовый управляющий "вернул" Швидаку проданный Lamborghini Aventador

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансовый управляющий Александра Швидака оспорил продажу Lamborghini Aventador.

Фото: https://pxhere.com

Бизнесмен продал дорогостоящий автомобиль в 2015 г. Сейрану Игитяну за 10 млн рублей. Примечательно, человек с ФИО покупателя с 2016 г. по приговору Никулинского районного суда Москвы отбывал наказание в колонии строгого режима за многочисленные преступления по статье "Мошенничество".

По информации ГИБДД, регистрация Lamborghini прекращена на основании договора купли-продажи. При этом собственником автомобиля указан Александр Швидак.

Кроме того, нет ни расписки о передаче денежных средств, ни других доказательств перечисления денег на расчетный счет должника. По материалам суда, регистрация на Lamborghini прекращена Швидаком в 2016 г., то есть спустя более года после продажи, и в другом регионе – Рязанской области. С тех пор сведения о дальнейшем владельце машины в ГИБДД отсутствуют.

Суд признал сделку недействительной. Финансовый управляющий в своих требованиях оценил машину в 23,8 млн рублей. Ранее он оспорил договор купли-продажи автомобиля Mercedes-Benz GL63 AMG.

Напомним, бенефициара "СПЗ-Групп" признали несостоятельным в июле 2021 г. по инициативе московского ООО "Высота". Осенью 2023 г. Швидак был осужден за "злоупотребление полномочиями", ему назначили штраф 120 тыс. руб. в доход государства. 

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