Финансовый управляющий "вернул" Швидаку проданный Lamborghini Aventador

Финансовый управляющий Александра Швидака оспорил продажу Lamborghini Aventador.
Бизнесмен продал дорогостоящий автомобиль в 2015 г. Сейрану Игитяну за 10 млн рублей. Примечательно, человек с ФИО покупателя с 2016 г. по приговору Никулинского районного суда Москвы отбывал наказание в колонии строгого режима за многочисленные преступления по статье "Мошенничество".
По информации ГИБДД, регистрация Lamborghini прекращена на основании договора купли-продажи. При этом собственником автомобиля указан Александр Швидак.
Кроме того, нет ни расписки о передаче денежных средств, ни других доказательств перечисления денег на расчетный счет должника. По материалам суда, регистрация на Lamborghini прекращена Швидаком в 2016 г., то есть спустя более года после продажи, и в другом регионе – Рязанской области. С тех пор сведения о дальнейшем владельце машины в ГИБДД отсутствуют.
Суд признал сделку недействительной. Финансовый управляющий в своих требованиях оценил машину в 23,8 млн рублей. Ранее он оспорил договор купли-продажи автомобиля Mercedes-Benz GL63 AMG.
Напомним, бенефициара "СПЗ-Групп" признали несостоятельным в июле 2021 г. по инициативе московского ООО "Высота". Осенью 2023 г. Швидак был осужден за "злоупотребление полномочиями", ему назначили штраф 120 тыс. руб. в доход государства.
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д