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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Пестравка" играет и выигрывает: бренд запустил компьютерную игру

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молочная торговая марка "Пестравка" подготовила подарок для детей — компьютерную игру. Ее главным героем стал персонаж с упаковки детских продуктов бренда — озорной теленок Яша. Цель запуска игры — формирование с ранних лет привычки потребления здоровых и полезных продуктов питания.

Фото: предоставлено АМП Дамол

"Пестравка" — торговая марка, объединяющая свыше 100 натуральных молочных продуктов. Несмотря на то что ее история началась более 20 лет назад, детскую линейку бренд запустил только в середине прошлого года.

Летом 2023-го в продаже появились два продукта, по оформлению упаковок которых сразу понятно, — они для самых маленьких и привередливых потребителей. Речь идет о питьевых йогуртах со вкусами клубничного пломбира, малины-печенья и банана с карамелью, а также о мороженом — глазированном двухцветном сахарном рожке с пломбиром "Попкорн", клубничном и банановом эскимо "Бабл гам" и "Баноффи".

"По большому счету запуск детской линейки — ответ на запрос потребителей, объяснял тогда Николай Астафуров, директор Пестравского маслозавода, выпускающего значительную часть продуктов "Пестравка". — Нас не один год спрашивали: "Почему не делаете молочку для детей? Мы бы с удовольствием покупали такие продукты, потому что доверяем вашей торговой марке". Причем часть этих мам говорила, что кормит детей нашими продуктами, понимая, что для ребенка лет с 2-3, не имеющего каких-то специфических проблем со здоровьем, они и безопасны, и полезны. Но детям порой неинтересны обычные продукты, им нужны другие вкусы и, конечно же, им хочется есть и пить то, что создано специально для них. Поэтому мы и разработали детскую линейку".

И эти продукты в яркой, красочной упаковке действительно полюбились и малышам, и подросткам, и их родителям. Потребители оценили натуральность и качество новинок, их необычные вкусы. Для многих мам большим преимуществом стало то, что расфасованные в забавные 180-граммовые белые пластиковые бутылочки йогурты хранятся без ущерба пользе и вкусу до 25 суток — можно держать в холодильнике запас как вариант на завтрак или перекус в течение дня.

Что касается оформления детской линейки продуктов "Пестравка", для нее был придуман специальный персонаж — теленок-озорник по имени Яша. Он — настоящий непоседа. То летает на самолете из клубники, то плавает в лодке из банана, то катается на машине из малины, а на упаковках с мороженым играет в прятки. О похождениях Яши периодически рассказывают социальные сети бренда.

А теперь специально для маленьких поклонников своей продукции бренд выпустил увлекательную игру. По ее сценарию теленок Яша летает на самолете, собирая полезные продукты (фрукты, йогурты) и игнорируя вредные (чипсы, бургеры и прочую тяжелую пищу). Развлечение рассчитано на малышей: пищевые привычки начинают формироваться в 3-5 лет, и очень важно именно в этом возрасте доступно и интересно объяснить мальчикам и девочкам, какая пища безопасна, а какая — нет. Игра доступна в десктопной и мобильной версии. Найти ее можно через соцсети торговой марки.

"Для нас важно не просто выпускать натуральные и качественные продукты для детей и взрослых, но и формировать у наших потребителей привычку есть здоровую пищу, — говорит бренд-менеджер "Пестравки" Светлана Иванова. — И пропагандировать ведение здорового образа жизни хочется интересно, понятно для малышей. Поэтому и решили сделать игру. Ведь мальчики и девочки так любят развлечения! Многие с детского сада играют в телефонах и ноутбуках родителей. А почему бы не сделать игру полезной? Заодно формируем лояльность юных потребителей к бренду".

"Использование игры в продвижении детских продуктов торговой марки — хороший и не избитый ход, — отмечает PR-менеджер Ассоциации молочных производителей "Дамол" Лилия Абдуллина. — Мало кто из российских молочных брендов использовал его ранее. А само появление детских йогуртов и мороженого "Пестравки" стало серьезным событием последнего времени на поволжском молочном рынке. От многих мам слышала, что дети с удовольствием едят их. Значит, и игра малышам зайдет".

Гид потребителя

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