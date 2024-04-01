В Самарской области осудили двоих живодеров

Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в жестоком обращении с животным, повлекшем гибель. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2023 г. нетрезвые мужчины на улице решили жестоко удить дворовую собаку. Они надели на нее поводок и отвели в ближайшую лесополосу, где ударили перочинным ножом и перерезали животному гортань.

Жители дома нашли собаку еще живой, но спасти ее не удалось, животное скончалось в приюте.

В суде живодеры полностью признали вину. Им назначили исправительные работы.