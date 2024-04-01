В Самарской области осудили двоих живодеров

Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в жестоком обращении с животным, повлекшем гибель. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В августе 2023 г. нетрезвые мужчины на улице решили жестоко удить дворовую собаку. Они надели на нее поводок и отвели в ближайшую лесополосу, где ударили перочинным ножом и перерезали животному гортань.
Жители дома нашли собаку еще живой, но спасти ее не удалось, животное скончалось в приюте.
В суде живодеры полностью признали вину. Им назначили исправительные работы.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!