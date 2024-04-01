Житель Самарской области оговорил двух женщин из-за пьяной ссоры

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор жителю села, которого признали виновным в ложном доносе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2022 г. сельчанин заявил в полицию, что с его банковской карты украли около 10 тыс. рублей. Виновниками он указал свою знакомую и ее дочь. Правоохранители начали расследование и обнаружили, что все указанные покупки мужчина оплачивал сам. А женщин оговорил из-за ссоры во время застолья.

В итоге суд назначил жителю Сызранского района восемь месяцев лишения свободы.