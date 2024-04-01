Житель Самарской области оговорил двух женщин из-за пьяной ссоры

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор жителю села, которого признали виновным в ложном доносе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В сентябре 2022 г. сельчанин заявил в полицию, что с его банковской карты украли около 10 тыс. рублей. Виновниками он указал свою знакомую и ее дочь. Правоохранители начали расследование и обнаружили, что все указанные покупки мужчина оплачивал сам. А женщин оговорил из-за ссоры во время застолья.
В итоге суд назначил жителю Сызранского района восемь месяцев лишения свободы.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!