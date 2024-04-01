Самарец получил условный срок за ввоз сильнодействующего лекарства

Большеглушицкий районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело самарца, которого обвиняли в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2023 г. мужчина ввез в Россию из Казахстана упаковку сильнодействующего лекарства, запрещенного к свободному обороту в РФ. На территории Большечерниговского района его задержали.
Подсудимый признал вину. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!