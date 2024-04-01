Самарец получил условный срок за ввоз сильнодействующего лекарства

Большеглушицкий районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело самарца, которого обвиняли в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2023 г. мужчина ввез в Россию из Казахстана упаковку сильнодействующего лекарства, запрещенного к свободному обороту в РФ. На территории Большечерниговского района его задержали.

Подсудимый признал вину. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.