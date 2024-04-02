Технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура

18 апреля в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" пройдет Стартап-тур Фонда "Сколково". Одной из важнейших составляющих этого мероприятия является конкурс инновационных технологических проектов. В Самарской области ключевой темой конкурсных проектов станут "Передовые технологии беспилотных авиационных систем (БАС)". Событие состоится при поддержке регионального правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

До 4 апреля стартап из любого региона страны может подать заявку на участие в конкурсе тольяттинского этапа. Эксперты отберут наиболее интересные проекты, авторы которых будут приглашены в "Жигулевскую долину" на очный полуфинал 18 апреля.

Прием проектов на конкурс ведется в трех номинациях: передовые промышленные технологии БАС (Software); передовые промышленные технологии БАС (Hardware); биомедицинские технологии.

"Тема беспилотных авиационных систем для Самарской области новая и очень перспективная. Мы активно включились в создание кластера беспилотной авиации: от разработки технологий до производства дронов. Именно поэтому темой тольяттинского этапа Стартап-тура мы выбрали развитие отрасли БПЛА, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Стартап-тур поможет конкурсной комиссии услышать новые идеи и оценить амбициозные разработки, а для самих участников это шанс заявить о своем проекте, презентовать его ведущим экспертам страны в области инноваций".

Менторы из "Сколково" помогут каждому полуфиналисту подготовиться к защите проекта перед экспертным жюри. В этот же день состоится гранд-финал, который определит лучшие проекты Стартап-тура Тольятти.

Победитель гранд-финала получит денежный приз — 300 000 рублей, а также статус резидента Фонда "Сколково".

Чтобы принять участие в конкурсе проектов Стартап-тура, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса startup-tour.ru и выбрать город Тольятти.

Получить консультацию по поводу подачи заявок можно по телефону технопарка "Жигулевская долина" (8482) 93-00-93.

Организатором события выступает Фонд "Сколково", соорганизаторами — Правительство Самарской области и технопарк "Жигулевская долина" — региональный оператор "Сколково". Генеральный партнер — компания "Транспорт будущего", партнеры — РЖД, СамГМУ.

Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".