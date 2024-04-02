Технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура

18 апреля в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" пройдет Стартап-тур Фонда "Сколково". Одной из важнейших составляющих этого мероприятия является конкурс инновационных технологических проектов. В Самарской области ключевой темой конкурсных проектов станут "Передовые технологии беспилотных авиационных систем (БАС)". Событие состоится при поддержке регионального правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
До 4 апреля стартап из любого региона страны может подать заявку на участие в конкурсе тольяттинского этапа. Эксперты отберут наиболее интересные проекты, авторы которых будут приглашены в "Жигулевскую долину" на очный полуфинал 18 апреля.
Прием проектов на конкурс ведется в трех номинациях: передовые промышленные технологии БАС (Software); передовые промышленные технологии БАС (Hardware); биомедицинские технологии.
"Тема беспилотных авиационных систем для Самарской области новая и очень перспективная. Мы активно включились в создание кластера беспилотной авиации: от разработки технологий до производства дронов. Именно поэтому темой тольяттинского этапа Стартап-тура мы выбрали развитие отрасли БПЛА, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Стартап-тур поможет конкурсной комиссии услышать новые идеи и оценить амбициозные разработки, а для самих участников это шанс заявить о своем проекте, презентовать его ведущим экспертам страны в области инноваций".
Менторы из "Сколково" помогут каждому полуфиналисту подготовиться к защите проекта перед экспертным жюри. В этот же день состоится гранд-финал, который определит лучшие проекты Стартап-тура Тольятти.
Победитель гранд-финала получит денежный приз — 300 000 рублей, а также статус резидента Фонда "Сколково".
Чтобы принять участие в конкурсе проектов Стартап-тура, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса startup-tour.ru и выбрать город Тольятти.
Получить консультацию по поводу подачи заявок можно по телефону технопарка "Жигулевская долина" (8482) 93-00-93.
Организатором события выступает Фонд "Сколково", соорганизаторами — Правительство Самарской области и технопарк "Жигулевская долина" — региональный оператор "Сколково". Генеральный партнер — компания "Транспорт будущего", партнеры — РЖД, СамГМУ.
Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д