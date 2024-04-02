В "Заварке" пройдет концерт группы "Пора"

Музей-галерея "Заварка" анонсировала мероприятия 5–7 апреля.

В пятницу, 5 апреля, в 19:00, состоится концерт (12+) самарской группы "Пора". Коллектив соединяет фольклор и современные жанры музыки. Гостей ждут песни народов Поволжья с актуальными текстами, а обрядовые мелодии далеких краев заиграют новыми красками в исполнении завораживающего звучания голоса и гитары. Вход на мероприятие — 400 рублей.

В субботу, 6 апреля, в 11:00, старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по новой выставке "Сдается квартира: жизнь доходного дома" (12+). Экскурсия пройдет в игровом формате. Юные посетители совершат путешествие в прошлое, узнают про жителей доходных домов, изучат планировку "Заварки" и раскроют немало тайн, выполнив определенные задания. Вход на мероприятие — 250 руб. (билет действует на одного ребенка и одного сопровождающего).

В воскресенье, 7 апреля, в 16:00, пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на ул. Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Его особенностью являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие — 150 руб. (входной билет в стоимость не входит).

Количество мест на все мероприятия ограничено, поэтому требуется предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.