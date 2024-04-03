В Самаре пройдет лекция "Человек ниоткуда" про поиски снежного человека в СССР

В воскресенье, 7 апреля, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Человек ниоткуда", или Как в СССР искали снежного человека" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

"Человек ниоткуда" (1961, 12+) — один из самых загадочных фильмов Эльдара Рязанова. И не только потому, что вскоре после премьеры картину сняли с проката без видимой причины (научно-фантастическая кинокомедия вернулась к зрителю лишь в 1988 году).

Главным героем сатирической комедии стал снежный человек. Фантазия о его приключениях в Москве серьезно отличается от классических фильмов Рязанова, но интересна в общем контексте творчества знаменитого режиссера и истории отечественного кино в целом. До сих пор любители тайн ищут следы йети и бигфута. А в СССР за его поиски взялась даже Академия наук во главе с историком Борисом Поршневым.

На лекции гости узнают о тайнах комедии Рязанова, об особенностях фильма. Это возможность поговорить о приключениях снежного человека и его преследователей в СССР.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKpXT