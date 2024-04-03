Жителя Самарской области отправили в колонию за попытку украсть сухие деревья

В Отрадном суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на кражу древесины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в октябре 2022 г. неоднократно судимый мужчина в квартале № 65 Кинель-Черкасского участкового лесничества пытался украсть древесину сухостойных дубов.
Подсудимый не признал вину. Ему не назначили год и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также на два года запретили управлять транспортом.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!