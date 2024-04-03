Жителя Самарской области отправили в колонию за попытку украсть сухие деревья

В Отрадном суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на кражу древесины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2022 г. неоднократно судимый мужчина в квартале № 65 Кинель-Черкасского участкового лесничества пытался украсть древесину сухостойных дубов.

Подсудимый не признал вину. Ему не назначили год и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также на два года запретили управлять транспортом.