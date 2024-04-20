16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 3,5 тысяч активистов "Единой России", МГЕР и "Волонтеров Победы" провели субботники по благоустройству памятников Великой Отечественной войне В Самарской области побит максимум температуры воздуха с 1935 года МЧС: Информация об ударе беспилотников по Самарской области - фейк Мария и Сергей Кинчаровы: "Если вы хотите стать многодетными родителями, не затягивайте" В Самаре разработали онлайн-калькулятор для оценки суицидального риска

Общество

Мария и Сергей Кинчаровы: "Если вы хотите стать многодетными родителями, не затягивайте"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 175
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как становятся многодетными родителями, что больше мотивирует — материальная поддержка или внутренние психологические факторы, какой совет молодым семьям могут дать опытные мамы и папы, а также их дети? Об этом порталу Волга Ньюс рассказали в семье Марии и Сергея Кинчаровых, которые воспитывают троих детей.

Фото: Никита Сенько

— Недавно в вашей семье родился третий ребенок — дочка Даша. Вы с самого начала планировали создание многодетной семьи?

— Мы не планировали стать многодетной семьей, когда собирались пожениться, то говорили о том, что мы хотим двоих детей. Поженились мы в 2007 году, когда учились на третьем курсе вузов. И на свадьбе был интересный момент: когда мы фотографировались, то заметили на заднем плане рекламу какого-то банка, где была фраза "осталось родить сына". И мы посчитали, что это знак — у нас первым будет мальчик.

Так и вышло — первенец, сын, родился в феврале 2011 года. Назвали его Миша — в честь моего дедушки — ветерана войны, который ушел на фронт добровольцем, прошел войну и дошел до Берлина, имеет много наград, в том числе орден Великой Отечественной войны II степени.

Потом, через пять лет, родился второй ребенок — Кирилл. Ему мы выбрали имя еще в роддоме, когда родился Миша — я сразу сказала мужу, что второго сына назову Кириллом.

— Как вы вспоминаете те годы? Трудно было?

— Если с первым ребенком были сложности, недосыпы, то со вторым проблем, можно сказать, не было. Мы жили в небольшой двухкомнатной квартире, родители мужа были далеко, моя мама жила в Самаре, но не рядом с нами, поэтому мне особо никто не помогал с ребенком в декрете, и я нормально справлялась.

— Поэтому спокойно решились на третьего?

— Как, наверное, любая мама, я хотела девочку, дочку, и муж тоже хотел. Понимаю, что не факт, что будет девочка, но все-таки решили родить. Помню, после вторых мне гинеколог сказала: "Хочешь девочку? Проси у Бога, ты сама на пол никак не повлияешь".  Все дети запланированные. Мы готовились, сдавали анализы, не пили, не курили, правильно питались.

И в июле 2023 года у нас родилась Даша. Имя мы придумали заранее и это тоже своя история: мама хотела, чтобы у меня была сестренка, но не сложилось. И она думала, что если родит еще дочку, то назовет ее Даша. Нам с мужем тоже понравилось имя, да и звучит красиво — Дарья Сергеевна.

— Как удается заниматься домом, остается ли время на отдых и увлечения?

— У нас трехкомнатная квартира, места нам хватает. В доме у нас еще живут кот и кошка. Кошка моя, так как я ее выбирала и заводила, а кот – старшего сына. Он к нам случайно попал и прижился. Поэтому по возможности он сам за ним ухаживает, кормит, убирается, моет.

Конечно, иногда кажется, что времени на отдых совсем не остается. Нам очень помогает бабушка — моя мама. Она просто незаменима. Желаю, чтобы у каждой мамы был такой незаменимый помощник, который вас подстрахует, посидит с младшим ребенком, встретит со школы среднего. Спасибо таким бабушкам!

Отдыхать вдвоем с мужем, без детей получается нечасто. Даша маленькая совсем, на грудном вскармливании, поэтому оставить ее можно часа-три на два максимум. Но это нормально. Ведь дети вырастут, и это время пройдет.

Сейчас, когда есть третий ребенок, особенно понимаешь, как это ценно. Смотришь на нее, на ее улыбку, на то, как она ручки тянет, просит к себе и понимаешь, что это лишь на несколько месяцев. А дальше она побежит. И время бежит. Мише уже тринадцать, и он не очень позволяет себя обнимать, а Кирилла уже тяжело взять на ручки. Так что цените время, когда вы с детьми.

— Удается проводить время всей семьей?

— Да. Мы очень любим настольные игры, хотя играем в них не так часто, как хотелось бы Кириллу, но нет времени из-за работы. Любимые игры: Монополия, Имаджинариум, Хитрый Лис — буквально с этого года подсели. Недавно на Новый год подруга привезла из Германии игру — Папа Дракон. Играем в нее.

Пару лет назад у нас появилось новое увлечение — мы научили детей кататься на лыжах и стали ездить на турбазу.

Ну и у нас есть семейные традиции, например, одна из них новогодняя — мы вместе украшаем елку. Во-первых, стараемся, чтобы каждый приложил к ней свою руку. Во-вторых, каждый год нужно обязательно вешать какую-то одну новую игрушку — так у нас пополняется запас этих игрушек, потому что одну новую вешаем, а три-пять каждый год разбиваются.

— А с работой как?

— Я - журналист, плюс освоила специальность по продвижению в соцсетях. Начала этим заниматься в 2017 году, так как помогала мужу продвигать новый бизнес — соляную комнату "АсСоль" на улице Дыбенко в Самаре. Идея открыть соляную комнату к нам пришла, когда старший сын ходил в садик и часто болел. Чтобы укрепить иммунитет, мы решили пройти курс в соляной пещере. После 10 сеансов ребенок целых два месяца ходил в садик без больничных!

Тогда муж и предложил открыть свой бизнес, мне очень понравилась эта идея. Я завела группу ВКонтакте, стала приглашать друзей, потом освоила приемы продвижения в соцсетях и дело пошло — уже на открытии продали много абонементов. Сейчас нам помогает старший сын — он уже может отредактировать тексты и многое другое, в принципе, как все современные подростки.

— Чем еще увлекаются дети?

— Миша с пятого класса занимается легкой атлетикой в школе Олимпийского резерва. Каких-то особых высот он не достиг, но у него есть медали, есть и похвалы тренера. К тому же у него была травма — в прошлом году он порвал связки, прыгая через барьеры, и долго был в гипсе, пропустил школу, но сейчас уже все хорошо и спорт он не бросил.

Кирилл сейчас в первом классе, плюс он еще ходит в музыкальную школу по классу фортепиано. Любит всякие движухи, общение, технику, ходит на кружок дизайна. Он очень творческий мальчик, любит лепить, рисовать, собирать конструктор, причем может как легко собрать что-то по инструкции, а так и импровизировать. Кстати, на фортепиано, когда играет, то сам старается сочинять мелодии.

Ну и младшая Даша очень любит жевать сушки, купаться и поцелуйчики. Всегда радуется возвращению домой братьев, улыбается и смеется. Любовь эта взаимная у них.

— В Самарской области семьям с детьми предоставляется 25 мер социальной поддержки — пользуетесь ли вы ими?

— Часто приходится слышать, что много детей рожают из-за пособий. По нашей семье могу сказать, что мы практически ничем не пользуемся, так как большинство мер поддержки направлено на малоимущие семьи, а наш доход немного превышает этот уровень. Второй момент — мера поддержки есть, а пользоваться ей не получается, так как процесс со стороны государства не доработан. В частности, могу рассказать, как мы пытались оформить земельный участок — это отдельная эпопея, которая еще не завершилась.

Многодетными мы стали полгода назад. До этого пользовались маткапиталом, а также выделялись деньги на подготовку детей к школе. Но в принципе, на какие-то особые бонусы мы и не рассчитывали. Когда родился первый ребенок, мы жили с моими родителями, потом купили свою квартиру — что-то накопили, где-то взяли в долг, потом отдавали. С использованием маткапитала взяли трехкомнатную, но если бы его не было — взяли бы ипотеку.

Повторюсь, многодетными мы стали полгода назад, получили свидетельство. Нам разъяснили про различные меры поддержки: различные льготы по оплате ЖКХ и другие. Но в основном все это касается категории малообеспеченных, к которым наша семья не относится. Или, например, мы можем получить 100 тысяч рублей на расходы на ребенка, но для этого нужно собирать чеки. Мы, конечно, пытаемся, но крупных покупок у нас нет. Это, кстати, еще один плюс многодетности — много вещей остается от старших: кроватка, коляска, одежда и т. п.

Хотелось бы, кстати, внести предложение о повышении этой суммы или изменении условий — чтобы деньги выдавали под отчет, потому что собирать чеки очень неудобно. Когда ребенку исполняется год, можно писать заявление на получение определенной суммы на покупку автомобиля, но у нас уже две машины, так что нам неактуально.

Есть одна очень классная мера поддержки — бесплатные завтраки в школе. Вот за это спасибо. У нас сыновья бесплатно питаются в школе. И оформляется эта мера достаточно легко — нужно просто со всем документами, удостоверением многодетных подойти в бухгалтерию школы, и это все сразу оформить.

Так называемый губернаторский подарок — приданое для первенца, тоже хорошая мера поддержки, классный набор, но опять же нам он не достался. В 2011 году такого еще не было.

Надо сказать, что помимо государственных мер поддержки есть еще поддержка от частных организаций. Например, Волжские термы можно посетить с большой скидкой. Самарский зоопарк раз в месяц можно сходить бесплатно. Есть и другие плюшки в других местах и это очень приятно.

В целом хочу сказать, мы рады поддержке со стороны государства, но детей рожали не ради какой-то материальной выгоды.

— А что с участком для многодетных?

— О, это больная тема… У нас есть дача, но это именно дача, не участок. А мы хотели получить землю и строить дом. Тут мы узнаем, что многодетным еще и положен участок. Прекрасно думаю, через Госуслуги можно подать заявление на постановку на очередь. В ответ из Волжского района нам начинают сыпаться уведомления об отказе. Причина — недостаточно сведений, при этом никаких документов дополнительных не запрашивают. Ладно, поменялся глава района, решили еще раз попробовать, и опять отказ.

Обратились в управление муниципального имущества и земельных отношений на улице Дыбенко. Там объяснили, что отказы приходят всем подряд — это система такая неработающая. Пришлось писать заявление от руки, но сказали, что можно прождать ответа чуть ли не год. А чтобы ускорить, нам посоветовали самим ходить пешком в радиусе 25 км от города и искать бесхозный участок, а потом пытаться его оформить. Каким цензурным словом можно это назвать?

Пока что мы лишь встали на очередь, получив тому подтверждение в МФЦ. И вот уже второй месяц наша позиция в очереди никак не меняется, мы 630-ые. Как думаете, в каком году мы получим участок?

— Представление о многодетной семье у нас часто очень полярное: кто-то скажет, что это маргиналы, рожающие ради пособий, а кто-то скажет, что это богатые люди, которые могут позволить себе такое удовольствие. Что думает ваша семья по этому поводу?

— Многодетные семьи — это семьи, где любят детей. Все. В реальности бывают богатые многодетные, и у нас таких знакомых много. Да бывают и бедные, которые реально живут на пособие. Бывает средний доход. Вот у нас трое детей, родного брата мужа — пять, так как недавно родились двойняшки. Пожалуйста, вполне обычные все люди. В моем детстве это было редкостью, а сейчас нормальное явление.

Наверное, меры поддержки играют свою роль, но тут палка о двух концах. Я знаю, что многих упрекают, даже кто не многодетные, что вот вы получаете эти пособия, а мы платим налоги, это нечестно. Но те, кто так говорит, попросту не представляет, сколько реально денег тратится на детей.

— Какой совет вы могли бы дать молодым семьям — тем, кто еще планирует рождение детей?

— Сначала скажут дети: Миша говорит, что старшим детям нужно быть аккуратнее с младшими, то есть не толкать, не обижать их, а совет от Кирилла — убирать за собой, не хулиганить. Если честно, удивилась сама таким советам детей другим детям.

Муж советует: если вы хотите стать многодетными родителями, не затягивайте с этим. Так как с возрастом воплотить желание будет все сложнее.

А мне бы хотелось обратиться к мамам, у которых уже двое-трое деток. Во-первых, никогда не заставляйте старших помогать ухаживать за младшими. Это очень важно, если не будете заставлять, они будут сами просить помочь и делать это с удовольствием. Так, у нас, когда мы выходим на прогулку, мальчишки спорят, кто повезет коляску. И мы решаем, что, например, в одну сторону везет Миша, а в другую — Кирилл. Вот также они могут спорить, кто идет ее качать, если она заплачет, это очень здорово.

А главное, чтобы в семье царило счастье, нужно чаще говорить своим любимым о том, что ты их любишь и чаще обнимать друг друга. Тактильность, особенно у детей, придает чувство безопасности. Уверенность в том, что ребенок не один, под защитой. Обнимашки и целовашки нужны всем, и мальчикам тоже.

На территории Самарской области в настоящее время проживает более 28 тысяч семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет. В таких семьях более 84 тысячи детей. В целом, как отмечает региональное министерство социально-демографической и семейной политики, в губернии наблюдается тенденция увеличения числа многодетных семей — начиная с 2010 г. их число практически удвоилось.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:50 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.

Виктор Шашков 10 апреля 2024 12:49 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!

Эля Знаменская 10 апреля 2024 11:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5