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Экология Общество

В лесах Самарской области начали чернение снега

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В лесных питомниках Самарской области ведут работы по чернению снега. Это разбрасывание золы на участки посевных отделений для ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве.

Кроме того, такие мероприятия значительно снижают риск заражения посевов различными заболеваниями, а вероятность весенних солнечных ожогов сводится к минимуму благодаря уменьшению отражения солнечного света.

"Работы проведены в пяти питомниках региона. От качества и оперативности выполнения таких процедур зависит жизнеспособность будущего леса. В этом году высота снежного покрова достигала 60 см. Зачерненные полосы обеспечивают и таяние снега, и хороший прогрев почвы. А почва в прогретом состоянии способна впитать намного больше воды", — комментирует директор "Самаралеса" Сергей Логунов.

Также в регионе создали снежники, которые нужны для временного хранения посадочного материала. В этом году сделали 20 таких природных холодильников. Приживаемость рукотворного леса зависит не только от качества посадочного материала, но и условий хранения. Снежники в этом вопросе выполняют незаменимую функцию.

"Создавая такие снежные бурты, мы обеспечиваем надежную сохранность сеянцев. Собранный в кучи снег мы накрываем соломой, опилками или лапником, чтобы сберечь хранилище от таяния. Из-за низкой температуры внутри процесс вегетации замедляется. В таких хранилищах сеянцы могут безболезненно проснуться и пойти в рост только после их высадки в землю", — отмечает директор "Самаралеса" Сергей Логунов.

Посадочный материал предназначен для лесовосстановления по нацпроекту "Экология", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Из 17 питомников региона будет высажено более 5 млн сеянцев лесных растений. Это 917 гектаров будущих деревьев лесного фонда. В этом году Самарская область приступит к посадкам после 15 апреля.

По нацпроекту "Экология" закуплено 35 единиц лесохозяйственного оборудования. В этом числе 11 лесопосадочных машин, девять лесных культиваторов, а также плуги, толкатели для расчистки лесосек, каток-осветлитель лесных культур и кусторез тракторный. Степень оснащенности лесохозяйственным оборудованием составляет 90,5%.

В 2023 г. удалось заготовить 10,1 тонн семян лесных растений. Это в три с полвиной раза больше показателя 2022 года. В этом году семена высеют в питомниках области, а через два года саженцы пополнят лесной фонд региона.

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