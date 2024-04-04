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В правительстве Самарской области прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 апреля, и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Основные вопросы повестки — состояние аварийности на дорогах, причины ДТП и меры по снижению аварийности и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

В последние годы в регионе принимаются масштабные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В первом квартале 2024 г. показатели аварийности на дорогах Самарской области существенно ниже, чем годом ранее.

"По итогам трех месяцев на территории региона отмечается снижение всех трех основных показателей аварийности: по количеству дорожно-транспортных происшествий — на 17,4%, погибших — на 33,3% и раненых — на 11,7%", — проинформировал начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. Он добавил, что сокращение по трем показателям характерно и для детского дорожного травматизма.

По словам Юрия Некрасова, основными причинами ДТП с погибшими являются выезд на встречную полосу, наезд на пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Несмотря на снижение числа погибших на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., необходимы дополнительные меры, чтобы тенденцию закрепить и выполнить прогнозные показатели сокращения смертности, установленные для региона нацпроектом "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, для достижения показателей на 2024 г. предусмотрены инженерные мероприятия по приведению дорог в нормативное состояние, снижению на них аварийности. Речь идет о комплексном ремонте дорог, об обновлении сети светофоров, установке дорожных знаков, барьерных ограждений и шумовых полос, строительстве тротуаров, организации искусственных неровностей для ограничения скорости, обновлении разметки.

"Мы понимаем, что дорожная разметка — это прежде всего дисциплина в отношении нарушителей, которые позволяют себе превышать скорость или нарушать иные правила дорожного движения", — подчеркнула Наталья Катина, поручив региональному минтрансу собрать со всех муниципальных образований, сделав особый акцент на Самару и Тольятти, информацию по имеющимся на сегодняшний день контрактам на разметку и контролировать сроки проведения работ по ее нанесению.

Всего в плане инженерных мероприятий — 830 пунктов, из них 39 — на федеральных трассах, 301 — на региональных дорогах и 490 — на местных. На данный момент главы всех городов и районов план дорожных работ согласовали и после заключения контрактов приступят к их выполнению. Завершить инженерные мероприятия планируется к 1 сентября.

На участках, которые были дополнительно оборудованы в прошлые годы, аварийность существенно снизилась. Наталья Катина поручила ответственным ведомствам контролировать графики и качество исполнения работ, своевременно информировать правительство о рисках невыполнения поставленных задач.

Помимо этого, на комиссии рассмотрели вопросы установки на автодорогах и улично-дорожной сети средств фотовидеофиксации и проанализировали исполнение профилактических мероприятий по снижению детского травматизма. Особое внимание уделили нормативно-правовому регулированию развития средств индивидуальной мобильности и обеспечению безопасности дорожного движения при использовании электросамокатов.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

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