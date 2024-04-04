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Суды Происшествия

Директора самарской фирмы оштрафовали за долг по зарплате 1,9 млн рублей

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор руководителю ООО "ЭККА", которого обвиняли в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С декабря 2022 г. по апрель 2023 г. он не платил зарплату 12 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 1,9 млн рублей.

Мужчина не признал вину. Суд назначил ему штраф 200 тыс. рублей.

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