Директора самарской фирмы оштрафовали за долг по зарплате 1,9 млн рублей

В Самаре суд вынес приговор руководителю ООО "ЭККА", которого обвиняли в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С декабря 2022 г. по апрель 2023 г. он не платил зарплату 12 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 1,9 млн рублей.
Мужчина не признал вину. Суд назначил ему штраф 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!