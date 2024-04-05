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Экология Общество

Тольяттинские изобретатели представили экологический водный дрон на форуме в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Известная своими экологическими проектами компания "Аира Флот", являющаяся резидентом технопарка "Жигулевская долина" и участником "Сколково", представила на прошедшем в Санкт-Петербурге форуме свой беспилотник.

Фото: предоставлено компанией

Форум "Экология большого города" проходил с 27 по 29 марта. На площадке мероприятия были представлены решения для мониторинга водных и воздушных пространств, утилизации и хранения отходов, транспорт на экологичном топливе.

В рамках сессий и круглых столов обсуждались проблемы экологии региона и всей России.

Водный дрон-эколог тольяттинской компании уже эксплуатируется в рамках ряда исследований "Норникелем", а прошлой осенью специалисты провели масштабные испытания на реках Волгоградской области. Идет обсуждение специальной версии и для РЖД, в которой добавится функционал видеоконтроля за инженерными сооружениями.

По словам Ивана Петрова, директора "Аира Флот", участие в мероприятии помогло нащупать новое направление в применении водного беспилотника.

Если до форума "Экология большого города" основной функционал судна был ориентирован на лаборатории, которые проводят исследования водных пространств, то в ходе нескольких бесед с посетителями стенда "Аира Флот" выяснилось, что такое судно может стать отличным инструментом в практике начинающих экологов — завтрашних выпускников колледжей и вузов.

"Если не брать во внимание встречи с чиновниками природохранных ведомств, что само по себе подчеркивает интерес к нашему дрону, нам удалось поговорить с несколькими десятками студентов, которым тема мониторинга более близка, чем их преподавателям и будущим руководителям.
Дело в том, что сейчас мониторинг рек выглядит примерно так: несколько человек в резиновых сапогах заходят в воду или на моторной лодке выплывают на середину реки, где половником набирают воду в специальные емкости. За рабочий день так можно взять пробы с малого количества водоемов. Наш дрон, которым управляет один оператор, он же водитель, перевозящий его в багажнике авто, за день может проехать большое количество водоемов".

Сейчас компания "Аира Флот" располагает несколькими моделями водного дрона, каждая из которых ориентирована на свой спектр задач. В ближайших планах очередные испытания на реках нескольких регионов Поволжья.

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