Парень из Самарской области устроился курьером к мошенникам и заработал срок

Октябрьский городской суд Самарской области вынес приговор 23-летнему парню, признанному виновным в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2023 г. молодой человек в качестве курьера телефонных мошенников забрал у трех пожилых жительниц Октябрьска и Шигонского района более 700 тыс. рублей. Пенсионерок убедили, что их родственники попали в ДТП и срочно нужно заплатить, чтобы помочь им избежать уголовной ответственности. За свои услуги курьер получил 10% от суммы. Остальное он перевел неизвестным сообщникам.

На суде парень полностью признал вину. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима.