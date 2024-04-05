Парень из Самарской области устроился курьером к мошенникам и заработал срок

Октябрьский городской суд Самарской области вынес приговор 23-летнему парню, признанному виновным в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2023 г. молодой человек в качестве курьера телефонных мошенников забрал у трех пожилых жительниц Октябрьска и Шигонского района более 700 тыс. рублей. Пенсионерок убедили, что их родственники попали в ДТП и срочно нужно заплатить, чтобы помочь им избежать уголовной ответственности. За свои услуги курьер получил 10% от суммы. Остальное он перевел неизвестным сообщникам.
На суде парень полностью признал вину. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!