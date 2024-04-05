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Самарчанке, обвиняемой в реабилитации нацизма, вынесли приговор

ВОЛГОГРАД. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волгограде вынесли приговор 23-летней жительнице Самары, которую обвиняли в реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области.

Напомним, по данным следствия, 20 июля 2023 г. самарчанка, находясь на территории Мамаева кургана, сняла у подножья монумента "Родина-мать зовет!" видео, на котором изобразила, что "щекочет" грудь монумента, и опубликовала на своей страничке в соцсети.

После возбуждения уголовного дела женщина покинула территорию Волгоградской области, а в последующем и страну, в связи с чем была объявлена в розыск, однако после возвращения была задержана в одном из аэропортов Москвы.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства. Также осужденной на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях", — говорится в сообщении СУ СК по Волгоградской области.

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