В Самаре пройдет лекция про фильм Марлена Хуциева "Июльский дождь"

В субботу, 13 апреля, в 18:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Июльский дождь". Прощание с оттепелью" (12+). Ее прочитает историк кино и анимации, издатель, главный редактор киноведческой артели 1895.io и журнала "Искусство кино", продюсер издательских проектов киностудии "Союзмультфильм" Станислав Дединский.

Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория "Феномены кино".

Лекция пройдет в формате презентации второго издания сборника "Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание" (12+) про кинофильм Марлена Хуциева "Июльский дождь" (1966, 12+). Автор-составитель книги Станислав Дединский расскажет о создании, возможно, главного советского фильма о прощании с эпохой оттепели.

Благодаря сборнику читатели смогут проследить через десятки документов и воспоминаний, как создавалась легендарная кинолента, оказавшая большое влияние на развитие отечественного кино: как родился ее замысел; как изменились образы главных героев и сюжет картины после череды заседаний худсоветов и замечаний редакторов; из-за чего Андрей Миронов провалился на пробах на главную роль; по каким причинам потребовалось вырезать из финального монтажа целую сцену с Георгием Жженовым; почему самый чувствительный удар по фильму нанес советский кинокритик Ростислав Юренев; как кампания против фильма Марлена Хуциева отразилась на истории журнала "Искусство кино".

Новая редакция книги, почти вдвое расширенная и переработанная, содержит выдержки из съемочного журнала кинокартины, отрывки из ранних версий сценария, не попавшие в финальную редакцию фильма. Кроме того, в ней можно прочесть воспоминания создателей фильма и современников (звукооператора Бориса Венгеровского, кинорежиссеров Александра Митты и Сергея Соловьева, киноведа Наума Клеймана) и увидеть малоизвестные фотографии со съемочной площадки "Июльского дождя".

"Июльский дождь" — это погружение в атмосферу времени: Москва домашних вечеринок, утренних троллейбусов, первых встреч ветеранов на Красной площади и кавалькад посольских автомашин в переулках. Песни Юрия Визбора и постановка "Трех сестер" по радио, осенние пикники и телефонные романы. Этот фильм не был положен на полку, но прошел для массового зрителя незаметно, в малом количестве кинотеатров. Тем не менее, при выходе он вызвал большие споры: кого и как должен показывать на экране советский режиссер, чем и почему недовольны герои картины. Но с течением десятилетий он приобрел почти культовый статус: в нем увидели точный прибор, замеряющий похолодание конца шестидесятых.

Сборник продолжает серию книг о классике отечественного кино, подготовленных киноведческой артелью 1895.io. В их числе: "Берегись автомобиля. Расследование" (12+), "Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих" (12+), "Иван Грозный. Хроники Эйзенштейна" (12+), "Я шагаю по Москве. Возвращение в утопию" (12+), "История Аси Клячиной. (Не)повторимая" (12+).

Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207).

Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKq33