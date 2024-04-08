16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет лекция про фильм Марлена Хуциева "Июльский дождь" В Доме журналиста откроется выставка живописи Юлии Кузнецовой В Самаре пройдет лекция "Человек ниоткуда" про поиски снежного человека в СССР В Художественном музее откроется ретроспективная выставка Николая Шеина "Белый свет" Самарцев приглашают на фотопрогулку по исторической части города

Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет лекция про фильм Марлена Хуциева "Июльский дождь"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 13 апреля, в 18:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Июльский дождь". Прощание с оттепелью" (12+). Ее прочитает историк кино и анимации, издатель, главный редактор киноведческой артели 1895.io и журнала "Искусство кино", продюсер издательских проектов киностудии "Союзмультфильм" Станислав Дединский.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория "Феномены кино".

Лекция пройдет в формате презентации второго издания сборника "Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание" (12+) про кинофильм Марлена Хуциева "Июльский дождь" (1966, 12+). Автор-составитель книги Станислав Дединский расскажет о создании, возможно, главного советского фильма о прощании с эпохой оттепели.

Благодаря сборнику читатели смогут проследить через десятки документов и воспоминаний, как создавалась легендарная кинолента, оказавшая большое влияние на развитие отечественного кино: как родился ее замысел; как изменились образы главных героев и сюжет картины после череды заседаний худсоветов и замечаний редакторов; из-за чего Андрей Миронов провалился на пробах на главную роль; по каким причинам потребовалось вырезать из финального монтажа целую сцену с Георгием Жженовым; почему самый чувствительный удар по фильму нанес советский кинокритик Ростислав Юренев; как кампания против фильма Марлена Хуциева отразилась на истории журнала "Искусство кино".

Новая редакция книги, почти вдвое расширенная и переработанная, содержит выдержки из съемочного журнала кинокартины, отрывки из ранних версий сценария, не попавшие в финальную редакцию фильма. Кроме того, в ней можно прочесть воспоминания создателей фильма и современников (звукооператора Бориса Венгеровского, кинорежиссеров Александра Митты и Сергея Соловьева, киноведа Наума Клеймана) и увидеть малоизвестные фотографии со съемочной площадки "Июльского дождя".

"Июльский дождь" — это погружение в атмосферу времени: Москва домашних вечеринок, утренних троллейбусов, первых встреч ветеранов на Красной площади и кавалькад посольских автомашин в переулках. Песни Юрия Визбора и постановка "Трех сестер" по радио, осенние пикники и телефонные романы. Этот фильм не был положен на полку, но прошел для массового зрителя незаметно, в малом количестве кинотеатров. Тем не менее, при выходе он вызвал большие споры: кого и как должен показывать на экране советский режиссер, чем и почему недовольны герои картины. Но с течением десятилетий он приобрел почти культовый статус: в нем увидели точный прибор, замеряющий похолодание конца шестидесятых.

Сборник продолжает серию книг о классике отечественного кино, подготовленных киноведческой артелью 1895.io. В их числе: "Берегись автомобиля. Расследование" (12+), "Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих" (12+), "Иван Грозный. Хроники Эйзенштейна" (12+), "Я шагаю по Москве. Возвращение в утопию" (12+), "История Аси Клячиной. (Не)повторимая" (12+).

Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207).

Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKq33

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5