Охранник самарского ночного клуба отобрал у клиента оружие, но не донес до полиции

Советский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчина, уже имевший судимости за угон, вымогательство и разбой, работал охранником ночного клуба и забрал у клиента пистолет и 31 патрон. Позже на самарца пожаловались правоохранителям, и они пришли с обыском. В квартире подозреваемого изъяли оружие. Задержанный рассказал, что из интернета узнал, что хранить оружие дома нельзя, но у него не хватало времени, чтобы отнести запрещенные предметы в полицию.
В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел его в особом порядке и назначил пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!