Охранник самарского ночного клуба отобрал у клиента оружие, но не донес до полиции

Советский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина, уже имевший судимости за угон, вымогательство и разбой, работал охранником ночного клуба и забрал у клиента пистолет и 31 патрон. Позже на самарца пожаловались правоохранителям, и они пришли с обыском. В квартире подозреваемого изъяли оружие. Задержанный рассказал, что из интернета узнал, что хранить оружие дома нельзя, но у него не хватало времени, чтобы отнести запрещенные предметы в полицию.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел его в особом порядке и назначил пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.