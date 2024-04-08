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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор замдиректору "Ундоровской Волжанки"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По версии следствия и суда, менеджер мошенничал с водой.

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу Павла Царапкина. Мужчина трудился в должности заместителя директора ООО ТД "Ундоровская Волжанка".

Как следует из материалов суда, внутренняя проверка выявила ИП и ООО, с которыми проходили сделки без оприходования денег за полученную ими продукцию в кассе ООО ТД "Ундоровская Волжанка".

"Создав видимость исполнения договорных обязательств перед предпринимателями, Царапкин сообщил сотрудникам ООО "ТД "Ундоровская "Волжанка" о необходимости осуществления поставки товара в адрес ряда лиц. В связи с этим в ООО "ТД "Ундоровская "Волжанка" подготовлены расходные накладные документы. После чего по расходным документам, оформленным в адрес фирм, Царапкин поручал водителям доставлять товар не по адресам указанных лиц, а по другим адресам, получая за отгруженный товар денежные средства и не внося их в кассу ООО "ТД "Ундоровская "Волжанка". Также в адрес ООО "Минеральная вода" было отгружено товара на сумму 143 942 рубля 40 копеек, которую получил Царапкин П.А., но в кассе ООО "ТД "Ундоровская "Волжанка" указанная сумма оприходована не была", — сообщил представитель потерпевших суду.

Ущерб, по данным предприятия, составил около 1 млн рублей. В отношении Царапкина возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд Кировского района постановил приговорить Царапкина к принудительным работам на два года и шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Адвокаты приговор обжаловали. В облсуде постановили среди прочего признать смягчающим обстоятельством осуществление осужденным трудовой деятельности, связанной с разработкой, производством, испытанием, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, узлов и агрегатов для военной авиации в период проведения СВО. Наказание Царапкину снизили до двух лет и трех месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. В ближайшее время суды должны еще рассмотреть вопросы взыскания средств с бывшего менеджера.

ООО ТД "Ундоровская Волжанка" занимается оптовой торговлей минеральной водой, соками и прочими безалкогольными напитками. Директор — Роман Шмаков. Совладелец — Михаил Горшков. У компании 10 выигранных госконтрактов на сумму 5,96 млн рублей.

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