В Богатовском районе мужчину ограничили в свободе за угрозу убийством

В Богатовском районе вынесен приговор мужчине, который в ходе бытового конфликта угрожал знакомому убийством из обреза ружья. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По словам пострадавшего, когда он сидел в личном автомобиле, агрессивно настроенный оппонент направил в его сторону дуло ружья. Заявитель воспринял угрозу убийством как реальную и испугался за свою жизнь и здоровье.
Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее дважды судим за грубые нарушения ПДД РФ. В автомобиле задержанного изъяли обрез охотничьего двуствольного ружья 16 калибра.
В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что незадолго до конфликта со знакомым, нашел ружье в заброшенном доме, забрал его и хранил для личных целей.
Было возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством и незаконном обороте оружия. В суде подсудимый признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев 17 дней. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!