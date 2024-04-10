В Богатовском районе мужчину ограничили в свободе за угрозу убийством

В Богатовском районе вынесен приговор мужчине, который в ходе бытового конфликта угрожал знакомому убийством из обреза ружья. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По словам пострадавшего, когда он сидел в личном автомобиле, агрессивно настроенный оппонент направил в его сторону дуло ружья. Заявитель воспринял угрозу убийством как реальную и испугался за свою жизнь и здоровье.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее дважды судим за грубые нарушения ПДД РФ. В автомобиле задержанного изъяли обрез охотничьего двуствольного ружья 16 калибра.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что незадолго до конфликта со знакомым, нашел ружье в заброшенном доме, забрал его и хранил для личных целей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством и незаконном обороте оружия. В суде подсудимый признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев 17 дней. Приговор вступил в законную силу.