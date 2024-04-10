Виновный в ДТП самарец заплатит за эвакуацию пострадавшего на вертолете

В Самарской области суд удовлетворил иск в отношении виновника ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2021 г. суд признал жителя Самары виновным в ДТП, приведшем к тяжким травмам. Пострадавшего пришлось доставлять в больницу на санитарном вертолете.
Теперь же Сызранский транспортный прокурор подал иск о возмещении затрат на работу вертолета. В результате виновник аварии должен будет возместить в региональный бюджет 680 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!