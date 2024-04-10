Виновный в ДТП самарец заплатит за эвакуацию пострадавшего на вертолете

В Самарской области суд удовлетворил иск в отношении виновника ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2021 г. суд признал жителя Самары виновным в ДТП, приведшем к тяжким травмам. Пострадавшего пришлось доставлять в больницу на санитарном вертолете.

Теперь же Сызранский транспортный прокурор подал иск о возмещении затрат на работу вертолета. В результате виновник аварии должен будет возместить в региональный бюджет 680 тыс. рублей.