"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об обязанностях управляющих компаний по регулировке отопления внутри дома

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращают внимание горожан, что комфортная температура в жилых помещениях в период потепления зависит от регулировки внутридомового оборудования. Повышенная температура в квартирах устраняется в тепловом узле многоквартирного дома, который находится в зоне ответственности управляющих компаний.
Напомним, что согласно постановлению правительства России от 6 мая 2011 года, условием для отключения отопления является среднесуточная температура в течение пяти дней не ниже +8°С. Для примера, отопительный сезон 2022–2023 гг. в Самаре официально завершился 24 апреля 2023 года. Пока данное решение не принято администрациями муниципалитетов, источники Самарского филиала "Т Плюс" отпускают теплоноситель в городские теплосети согласно утвержденным температурным и гидравлическим режимам.
Важно помнить, что сейчас жильцы многоквартирных домов имеют все необходимые права для контроля за работой своих жилищных организаций, в том числе контролировать свою УК или ТСЖ на предмет рационального потребления тепловой энергии.
"В теплые периоды отопительного сезона регулировка оборудования теплоузла силами персонала УК просто необходима", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!