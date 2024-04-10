"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об обязанностях управляющих компаний по регулировке отопления внутри дома

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращают внимание горожан, что комфортная температура в жилых помещениях в период потепления зависит от регулировки внутридомового оборудования. Повышенная температура в квартирах устраняется в тепловом узле многоквартирного дома, который находится в зоне ответственности управляющих компаний.

Напомним, что согласно постановлению правительства России от 6 мая 2011 года, условием для отключения отопления является среднесуточная температура в течение пяти дней не ниже +8°С. Для примера, отопительный сезон 2022–2023 гг. в Самаре официально завершился 24 апреля 2023 года. Пока данное решение не принято администрациями муниципалитетов, источники Самарского филиала "Т Плюс" отпускают теплоноситель в городские теплосети согласно утвержденным температурным и гидравлическим режимам.

Важно помнить, что сейчас жильцы многоквартирных домов имеют все необходимые права для контроля за работой своих жилищных организаций, в том числе контролировать свою УК или ТСЖ на предмет рационального потребления тепловой энергии.

"В теплые периоды отопительного сезона регулировка оборудования теплоузла силами персонала УК просто необходима", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.