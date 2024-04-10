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Экология Общество

В Самарской области подготовили более 5 млн сеянцев лесных растений

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В питомниках Самарской области, которые обеспечивают регион "зеленым богатством", началась выкопка выращенных сеянцев лесных растений. Этот посадочный материал предназначен для лесовосстановления по нацпроекту "Экология".

Фото: министерство лесного хозяйства и лесопользования Самарской области

"Мы продолжаем работу в рамках национального проекта "Экология", реализуемого по решению президента страны Владимира Владимировича Путина. От эффективности наших усилий в этой сфере зависит, в первую очередь, экологическая обстановка в регионе, здоровье, безопасность, благополучие людей, а также экономическая составляющая, вопросы инвестиционной привлекательности региона и многое другое", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на недавно прошедшем заседании общественного совета по экологической безопасности.

Выкопка сеянцев идет и вручную, и с помощью техники. Чтобы корни не обсыхали, лесники их обмакивают в глиняную болтушку. А до посадки выкопанные сеянцы хранятся в снеговых кучах. В таких природных холодильниках они смогут безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки в грунт.

Так, например, посадочный материал из Федоровского питомника Ставропольского района направляется для высадки в девяти районов губернии.

"Территория нашего питомника более 36 гектаров. Здесь у нас есть вся необходимая лесокультурная техника, оборудование. Есть и специальный резервуар объемом 800 кубов. Вода в него поступает из скважины, нагревается и подается на полив. Сеянцы мы бережно растим два года. Всего этой весной планируется отпустить 1170 тыс. посадочного материала разных пород: сосна, береза и дуб. Этим материалом можно посадить порядка 260 гектаров леса", — рассказывает руководитель Ставропольского управления "Самаралеса" Андрей Брыкин.

Всего в этом году из 17 питомников региона будет высажено более 5 млн сеянцев лесных растений. Это 917 гектаров будущих деревьев лесного фонда.

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