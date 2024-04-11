Слесаря из Тольятти поймали на махинации с возмещением НДФЛ

В Тольятти утвердили обвинительное заключение местному жителю по статье о покушении на мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

По версии следствия, 44-летнему слесарю-ремонтнику близкий родственник предложил незаконно вернуть НДФЛ якобы за лечение в 2017–2019 годах. При этом в реальности мужчина не получал эти медицинские услуги и не оплачивал их. Однако он предоставил в налоговую фиктивный договор, декларации по налогу, справки об оплате услуг и приобретении медикаментов, чтобы получить 46,8 тыс. рублей.

Но до выдачи денег все же не дошло, потому что сотрудники ФНС выявили аферу.