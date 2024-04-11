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Суды Происшествия

Организатор банды убийц не смог получить УДО в Самарской области

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд Самарской области отказал в УДО организатору банды В. Салдаеву. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2006 г. банду он создал банду, которая занималась нападениями на людей и организации. В феврале 2007 г. злоумышленники расстреляли из автомата двух человек и забрали у них 25 тыс. рублей. Еще двое потерпевших смогли спастись, переплыв реку.

В 2008 г. Самарский областной суд признал Салдаева виновным в создании банды, хранении оружия, разбое, убийстве двух человек и покушении на убийство. Его приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.

Повторно обратиться с ходатайством об УДО осужденный сможет через шесть месяцев.

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