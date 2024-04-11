Организатор банды убийц не смог получить УДО в Самарской области

Новокуйбышевский городской суд Самарской области отказал в УДО организатору банды В. Салдаеву. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2006 г. банду он создал банду, которая занималась нападениями на людей и организации. В феврале 2007 г. злоумышленники расстреляли из автомата двух человек и забрали у них 25 тыс. рублей. Еще двое потерпевших смогли спастись, переплыв реку.
В 2008 г. Самарский областной суд признал Салдаева виновным в создании банды, хранении оружия, разбое, убийстве двух человек и покушении на убийство. Его приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.
Повторно обратиться с ходатайством об УДО осужденный сможет через шесть месяцев.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!