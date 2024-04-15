Главный тренер "Крыльев" сообщил, что в "Спартак" его не звали

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на слухи о возможном назначении на аналогичную должность в московский "Спартак".

"Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера "Спартака". Вновь пошли слухи по поводу возможного назначения вас на пост тренера "красно‑белых". Что можете сказать?

— Никто не звонил. Я здесь. Комментировать все слухи… Меня уже во многие команды сосватали. Сейчас приятно смотреть на турнирную таблицу, хотя у меня есть вопросы по качеству игры. Тем не менее, мы берем очки, выгрызаем их, это приятно", — сказал Осинькин в эфире "Матч ТВ".

После победы над "Рубином" "Крылья" набрали 36 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице, обойдя "Спартак" (35).