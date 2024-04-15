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Футбол Спорт

Главный тренер "Крыльев" сообщил, что в "Спартак" его не звали

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на слухи о возможном назначении на аналогичную должность в московский "Спартак".

"Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера "Спартака". Вновь пошли слухи по поводу возможного назначения вас на пост тренера "красно‑белых". Что можете сказать?

— Никто не звонил. Я здесь. Комментировать все слухи… Меня уже во многие команды сосватали. Сейчас приятно смотреть на турнирную таблицу, хотя у меня есть вопросы по качеству игры. Тем не менее, мы берем очки, выгрызаем их, это приятно", — сказал Осинькин в эфире "Матч ТВ".

После победы над "Рубином" "Крылья" набрали 36 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице, обойдя "Спартак" (35).

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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