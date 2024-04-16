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Суды Происшествия

В Тольятти у любителя пьяной езды конфисковали Mercedes

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесен приговор коммерческому директору ООО "ВЕГА С", которого дважды ловили на управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

По данным ведомства, подсудимый в июне 2021 г. за отказ от прохождения медицинского освидетельствования был привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

В октябре 2023 г. он с признаками опьянения был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем своего автомобиля Mercedes-Benz. Экспертиза выявила наличие в его организме каннабиноидов. Автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку.

А менее чем через 20 дней, находясь за рулем джипа своего знакомого, он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. В результате погони автомобиль был заблокирован, а на водителя надели наручники. По показаниям алкотестера у подсудимого было установлено состояние алкогольного опьянения (0,424 промилле). От прохождения медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Вину в содеянном подсудимый признал частично. Суд, оценив собранные по делу доказательства, приняв во внимание наличие на иждивении супруги и малолетних детей, положительные характеристики, назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Автомобиль Mercedes-Benz 2008 г. выпуска конфискован в собственность государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Гид потребителя

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