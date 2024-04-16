Тольяттинец получил шесть лет колонии за выращивание конопли

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в наркопреступлениях. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Участвуя в ОПГ, он выращивал наркосодержащие растения. У него нашли 30 кг конопли, расфасованной на разовые дозы. Запрещенное вещество сообщники планировали сбывать с помощью интернета.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил себя и подельников. В результате ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.