Тольяттинец получил шесть лет колонии за выращивание конопли

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в наркопреступлениях. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Участвуя в ОПГ, он выращивал наркосодержащие растения. У него нашли 30 кг конопли, расфасованной на разовые дозы. Запрещенное вещество сообщники планировали сбывать с помощью интернета.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил себя и подельников. В результате ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!