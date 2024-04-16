Троих жителей Самарской области обвиняют в пропагандировании и финансировании АУЕ

В Самарской области трое местных жителей стали фигурантами уголовных дел в связи с деятельностью экстремистского сообщества "Арестантское уголовное единство" (запрещено на территории РФ). Об этом сообщает региональное УФСБ.
По версии правоохранителей, они пропагандировали в молодежной среде преступный образ жизни, занимались прикрытием незаконного бизнеса и оформляли кредиты по поддельным документам на асоциальных граждан.
В 2023 г. в отношении задержанных возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") и ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе").
Во время расследования выяснилось, что двое из подозреваемых организовали в Похвистнево экстремистскую ячейку для финансирования участников АУЕ в исправительных учреждениях. В связи с этим в феврале 2024 г. возбудили уголовное дело по ст. 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности").
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎