Троих жителей Самарской области обвиняют в пропагандировании и финансировании АУЕ

В Самарской области трое местных жителей стали фигурантами уголовных дел в связи с деятельностью экстремистского сообщества "Арестантское уголовное единство" (запрещено на территории РФ). Об этом сообщает региональное УФСБ.

По версии правоохранителей, они пропагандировали в молодежной среде преступный образ жизни, занимались прикрытием незаконного бизнеса и оформляли кредиты по поддельным документам на асоциальных граждан.

В 2023 г. в отношении задержанных возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") и ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе").

Во время расследования выяснилось, что двое из подозреваемых организовали в Похвистнево экстремистскую ячейку для финансирования участников АУЕ в исправительных учреждениях. В связи с этим в феврале 2024 г. возбудили уголовное дело по ст. 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности").