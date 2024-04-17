В Ставропольском районе мужчина получил условный срок за притон в бане

В Ставропольском районе вступил в силу приговор местному жителю, обвиняемому в организации притона. Ранее судимый за тяжкие преступления сельчанин предоставлял помещение своим знакомым для потребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В селе Русская Борковка был задержан местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.
С июня 2022 года до апреля 2023 года во время оперативных мероприятий полицейские задерживали местных жителей, находящихся в наркотическом опьянении, которые поясняли, что в утренние часы употребляли запрещенные вещества в помещении бани неоднократно ранее судимого за тяжкие преступления сельского жителя. Правонарушения задержанных документировались оперуполномоченными в установленном порядке. Судом они привлечены к наказанию в виде административных штрафов в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
Задержанный полностью признал вину в совершении противоправного деяния и активно способствовал расследованию преступления, сообщая о подробностях предоставления им помещения своим знакомым для употребления наркотических средств.
Доказательства, собранные сотрудниками полиции, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Злоумышленнику назначено условное наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.
Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!