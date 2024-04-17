Самарский "Аист-2Д" завершил работу, пробыв на орбите восемь лет

16 апреля 2024 г. завершил работу на орбите малый космический аппарат (МКА) "Аист-2Д", который был разработан АО "РКЦ "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") в кооперации с Самарским национальным исследовательским университетом имени С. П. Королева и запущен в рамках первой пусковой кампании с космодрома "Восточный".
МКА "Аист-2Д" проработал на орбите почти восемь лет, более чем в два раза превысив заявленный срок активного существования.
Площадь территории земной одной поверхности, отснятой МКА за время работы, составляет более 93 млн кв. км.
За время работы на орбите информация дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с МКА "Аист-2Д" помогала в решении различных социально-экономических задач: мониторинг разрушений инфраструктуры и инженерных объектов, контроль наводнений, обнаружение мест незаконной добычи полезных ископаемых, выявление мест незаконного размещения свалок, мониторинг природных пожаров и вулканической активности, контроль городской застройки, реализация образовательных проектов и многих других.
Платформа МКА, отработанная в ходе длительной эксплуатации МКА "Аист-2Д", имеет большой потенциал для дальнейшего использования в проектах по созданию спутников ДЗЗ. В настоящее время специалисты АО "РКЦ "Прогресс" продолжают работу над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т". Они будут использоваться для получения панхроматических и перекрывающихся конвергентных (стереоскопических) изображений, и цветных (спектрозональных) изображений земной поверхности.
АО "РКЦ "Прогресс" в инициативном порядке работает над созданием эффективных космических аппаратов с использованием отработанных в полете технических решений, подтвержденных, в том числе, в ходе эксплуатации МКА "Аист-2Д". Данная работа позволит решить задачу наращивания отечественной орбитальной группировки.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?