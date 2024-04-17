Самарский "Аист-2Д" завершил работу, пробыв на орбите восемь лет

16 апреля 2024 г. завершил работу на орбите малый космический аппарат (МКА) "Аист-2Д", который был разработан АО "РКЦ "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") в кооперации с Самарским национальным исследовательским университетом имени С. П. Королева и запущен в рамках первой пусковой кампании с космодрома "Восточный".

МКА "Аист-2Д" проработал на орбите почти восемь лет, более чем в два раза превысив заявленный срок активного существования.

Площадь территории земной одной поверхности, отснятой МКА за время работы, составляет более 93 млн кв. км.

За время работы на орбите информация дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с МКА "Аист-2Д" помогала в решении различных социально-экономических задач: мониторинг разрушений инфраструктуры и инженерных объектов, контроль наводнений, обнаружение мест незаконной добычи полезных ископаемых, выявление мест незаконного размещения свалок, мониторинг природных пожаров и вулканической активности, контроль городской застройки, реализация образовательных проектов и многих других.

Платформа МКА, отработанная в ходе длительной эксплуатации МКА "Аист-2Д", имеет большой потенциал для дальнейшего использования в проектах по созданию спутников ДЗЗ. В настоящее время специалисты АО "РКЦ "Прогресс" продолжают работу над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т". Они будут использоваться для получения панхроматических и перекрывающихся конвергентных (стереоскопических) изображений, и цветных (спектрозональных) изображений земной поверхности.

АО "РКЦ "Прогресс" в инициативном порядке работает над созданием эффективных космических аппаратов с использованием отработанных в полете технических решений, подтвержденных, в том числе, в ходе эксплуатации МКА "Аист-2Д". Данная работа позволит решить задачу наращивания отечественной орбитальной группировки.