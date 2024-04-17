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Облправительство Власть и политика

Министерством молодежной политики порулит Маргарита Переплетчикова

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнять обязанности министра молодежной политики Самарской области с 17 апреля будет Маргарита Переплетчикова. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Дмитрием Азаровым, сообщают источники "Волга Ньюс" в облправительстве.

Фото: vk.com

Напомним, 11 апреля ушел в отставку Сергей Бурцев, руководивший молодежной политикой региона с 2018 года — сначала в статусе главы департамента, а затем — министерства. Причиной стала серия публикаций в соцсетях о личной жизни чиновника. "Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона", — заявил он.

31-летняя Маргарита Переплетчикова в минмолодежи занимает пост заместителя руководителя департамента молодежных проектов и программ - руководителя управления координации молодежных проектов и программ.

По данным открытых источников, она начинала карьеру в 2009 г. в качестве педагога-организатора в Центре внешкольной работы в Октябрьске, с 2016 по 2021 г. трудилась директором МБУ г. о. Октябрьск "Дом молодежных организаций".

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