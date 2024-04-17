В Самарской области пройдет конкурс для сыроваров

Самарская область в 2024 г. станет площадкой для федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Конкурс по пяти номинациям ежегодно организует Министерство труда и социальной защиты РФ.

Регион не первый раз принимает соревнования такого уровня. В 2018 г. по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Тольятти прошел федеральный этап в номинации "Лучший матрос речного флота". В 2020 г. — в номинации "Лучший пивовар", в 2021 г. — в номинации "Лучший ветеринарный фельдшер", а в 2023 г. — в номинации "Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ".

"В прошлом году наш регион выступил с инициативой проведения Всероссийского конкурса профмастерства в номинации "Лучший сыровар, — рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Сыроварение — одно из молодых направлений в агропромышленном комплексе. С уходом иностранных компаний с российского рынка оно получило большой импульс к развитию. Сейчас важно объединить профессиональное сообщество, показать культуру сыроварения в России. Конкурс, который соберет сыроваров со всей страны, будет этому способствовать, он поможет обменяться опытом, узнать о лучших наработках, которые существуют".

Прежде чем выйти на федеральный этап, сыровары проходят отбор на региональном. В Самарской области региональный этап состоится в июне, и уже сейчас сыровары региона планируют участие в нем.

Основатель сыроварни Viva Speranza Надежда Красненко из пос. Волжский Красноярского района изготовлением сыра занимается порядка 10 лет. Училась в Москве и за границей, сегодня она специализируется на 50 видах сыра. У нее с мужем есть ферма, где содержатся козы и коровы, которые и дают молоко, необходимое для производства сыра, и собственно сыроварня.

"Чтобы сделать качественный сыр, нужно качественное молоко, знание технологических процессов и хорошее настроение в процессе работы, — отметила Надежда Красненко. — Главное в нашем деле — получать удовольствие от того, что делаешь, и все время совершенствовать свое мастерство. Хотелось бы поучаствовать в конкурсе, чтобы встретиться с коллегами, пообщаться, обсудить наши общие вопросы, и конечно себя показать".

Федеральный этап конкурса планируется в сентябре на площадке Поволжской агропромышленной выставки. Сейчас уже представители более чем из 30 регионов проявили интерес к участию в конкурсе. Задания конкурса будут как теоретическими, так и практическими. Кроме того, в рамках конкурса запланирована деловая программа, профориентационные мероприятия и дегустация продукции сыроварен. Победитель федерального этапа получит денежное вознаграждение — 1 млн рублей.