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Суды Происшествия

Киллер Неверовской ОПГ не смог добиться замены колонии на принудительные работы

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд Самарской области отказался заменить Вячеславу Курганову неотбытую часть лишения свободы принудительными работами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

17 января 2022 г. Автозаводский райсуд Тольятти признал Курганова виновным в покушении на убийство и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный являлся членом тольяттинского ОПГ Неверова. После бегства главаря из России, вместе с сообщниками в марте 2017 г. Курганов пытался убить одного из лидеров группировки в связи с переделом сфер влияния. Однако несмотря на восемь выстрелов в упор из пистолета криминальный "авторитет" выжил. Исполнитель был вынужден скрываться в Грузии, но в июне 2018 г. его задержали и отправили в Россию.

В колонии Вячеслав Курганов якобы работал и даже получал поощрения. Вот только Самарской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обнаружила, что некоторые поощрения сиделец получил необоснованно, практически не трудился и нарушал режимные требования.

Повторно обратиться с ходатайством в суд Курганов сможет через шесть месяцев.

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