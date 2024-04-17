Киллер Неверовской ОПГ не смог добиться замены колонии на принудительные работы

Новокуйбышевский городской суд Самарской области отказался заменить Вячеславу Курганову неотбытую часть лишения свободы принудительными работами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

17 января 2022 г. Автозаводский райсуд Тольятти признал Курганова виновным в покушении на убийство и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный являлся членом тольяттинского ОПГ Неверова. После бегства главаря из России, вместе с сообщниками в марте 2017 г. Курганов пытался убить одного из лидеров группировки в связи с переделом сфер влияния. Однако несмотря на восемь выстрелов в упор из пистолета криминальный "авторитет" выжил. Исполнитель был вынужден скрываться в Грузии, но в июне 2018 г. его задержали и отправили в Россию.

В колонии Вячеслав Курганов якобы работал и даже получал поощрения. Вот только Самарской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обнаружила, что некоторые поощрения сиделец получил необоснованно, практически не трудился и нарушал режимные требования.

Повторно обратиться с ходатайством в суд Курганов сможет через шесть месяцев.