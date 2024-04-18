В России стартует всероссийская акция "Юный искусствовед"

С 22 апреля по 5 мая 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет всероссийская акция "Юный Искусствовед", направленная на популяризацию искусства и раскрытие творческого потенциала школьников по всей России. Акция пройдет под патронажем журнала "Юный Искусствовед".

Школьники со всех уголков нашей необъятной Родины получат возможность соревноваться в трех номинациях, посвященных рисованию, сочинению историй, заданиям на смекалку и литературные способности. Каждый из участников сможет проявить весь свой творческий потенциал и развить художественные навыки.

Все три номинации — "Рассказ в картинках", "Головоломка", "Искусствовед-писатель" — связаны с одним из главных музеев России — ГМИИ имени А. С. Пушкина (Пушкинский музей).

"Рассказ в картинках". Необходимо придумать мини-сюжет про приключения Костика и Пушкина в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и нарисовать историю в 5 картинках. Познакомиться с героями журнала "Юный Искусствовед" можно на сайте "Головоломка". Необходимо придумать ребус, головоломку или шараду, связанную с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и шедеврами из его коллекции. Это может быть лабиринт, задание — найти отличия между картинками, сканворд или иная задачка на смекалку, внимательность и творчество.

"Искусствовед-писатель". Необходимо выбрать одно произведение из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина или его филиалов и написать очень короткое, но емкое эссе, которое поможет другим ребятам обратить внимание на этот шедевр и полюбить его. В случае невозможности очного посещения Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, допускается виртуальное посещение музея по ссылке.

По итогам акции члены жюри, среди которых главный редактор журнала "Юный Искусствовед", а также представители Пушкинского музея и видные деятели культуры, выберут 30 победителей, чьи работы будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.рф, а трое из них (по одному в каждой номинации) получат дополнительный приз — публикацию в журнале "Юный Искусствовед".

Сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание — вот приоритетные задачи межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников". Его организаторами являются минкультуры России и минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры.