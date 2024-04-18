В Самаре велосипедист выехал на пешеходный переход и попал под машину

В среду, 17 апреля, в Самаре произошло ДТП с велосипедистом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:23 40-летний водитель Kia Rio на пересечении улиц Гагарина и Авроры поворачивал направо и сбил 66-летнего мужчину на электровелосипеде. Тот ехал по пешеходному переходу.

В результате велосипедист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.