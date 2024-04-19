Налоговик получил 9 лет за 5 взяток

Суд вынес приговор по делу налогового инспектора, обвинявшегося в получении взяток в значительном и крупном размерах. Как сообщает прокуратура Самарской области, подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судебным следствием установлено, что главный инспектор отдела выездных проверок Межрайонной ИФНС России № 8 по Самарской области (г. Нефтегорск), а позднее - заместитель начальника отдела выездных проверок № 3 Межрайонной ИФНС России № 11 по Самарской области (с. Красноармейское) получил пять взяток на общую сумму свыше 700 тыс. рублей.

За полученное вознаграждение налоговый инспектор гарантировал предпринимателям непроведение проверок и непривлечение к ответственности при выявлении нарушений.