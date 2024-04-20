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Футбол Спорт

Самарские лиги для футболистов-любителей

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Весна в самом разгаре и до лета осталось совсем немного. Это значит, что у любительских футбольных лиг Самары начинаются новые сезоны весна/лето. Если вы футболист любитель и не знаете: где в Самаре можно поиграть в любимую игру миллионов — это статья для вас. Здесь мы расскажем о нескольких популярных организациях, в соревнованиях которых вы можете попробовать себя.

Фото: https://pxhere.com

РФЛ

РФЛ (Регулярная Футбольная Лига) — пожалуй, самая известная, популярная и развитая лига нашего города в формате 5×5. Своей особенностью организаторы считают: массовость соревнований, высокий уровень проведения мероприятий и полную статистику. В соревнованиях РФЛ принимают участие огромное количество команд, которые разделены на множество дивизионов.

Соревнования проходят в 5 футбольных манежах, в которых комфортно играть и зимой и летом. Лиги (дивизионы) делятся по уровню от Премьер-Лиги до четвёртой лиги и большая часть из них разделяется еще на "подлиги": золотая, серебряная, бронзовая. В общем, найти чемпионат себе по силам сможет любая команда. Участников ждут: отборочный этап (для разделения по лигам), чемпионат, кубковые встречи, а по окончании сезона — церемония награждения с вручением призов командам и игрокам. У РФЛ есть несколько групп во ВКонтакте и сайт лиги.

Главной особенностью и отличительной чертой данной лиги является ведение статистики и освещение соревнований. Все лиги в Самаре ведут статистику соревнований, но какой подход у РФЛ! Большое количество прямых эфиров, выпуски с обзорами прошедшими игр, онлайн голосования за лучший сейв и гол. Для трансляций есть отдельная группа во ВКонтакте. Ну и главная фишка лиги — страничка игрока и команды. У каждого участника РФЛ есть своя страничка с фотографией, подробной статистикой за все время выступлений в лиге и рейтингом. На основе выступлений каждому игроку и команде выставляется рейтинг и даже виртуальная стоимость! У вас есть возможность почувствовать себя игроком из серии футбольных симуляторов FIFA.

Также сейчас РФЛ проводит лигу в формате 8×8.

Из недостатков РФЛ выделим дороговизну участия в турнирах. Чтоб поучаствовать в данной лиге, придется заплатить немаленький взнос (в районе 10 000 с команды для 5×5 и 7 000 — 9 000 для 8×8). Плата за матч также одна из самых высоких в городе.

СФПЛ

Самарская Футбольная Премьер-Лига еще одна лига для любительских команд города Самара. СФПЛ предлагает большое разнообразие чемпионатов в форматах 5×5 и 8×8. Вам удастся найти соревнование под ваш уровень мастерства. Игры проводятся как на открытом поле, так и в манеже. При регистрации вас порадует невысокая цена взноса — всего 2 500 с команды и минимальная плата за игру.

Медийная составляющая не так сильно развита, как у РФЛ (она в целом мало у кого развита на уровне РФЛ), но часто в лиге проводятся прямые эфиры матчей, регулярно выкладываются результаты, ведется статистика команд и игроков. В конце сезона проводится награждение команд и игроков.

СФПЛ проводит молодежные турниры 8×8: U16, U19. Главной же особенностью лиги является футзальный чемпионат 5×5. Так что, если вы не большой поклонник газонов и предпочитает покатать круглого по паркету — СФПЛ ваш выбор.

Из недостатков: невысокое качество полей. Вам не предоставят комфортных раздевалок с душем и туалетом, как в некоторых других лигах.

ФЛП

Футбольная Лига Поволжья — любительская футбольная лига в формате 5×5. Лига разделена на 4 дивизиона. Игры чемпионата проводятся в двух манежах РФЛ (а значит — комфорт вам обеспечен). Кроме игр чемпионата проводятся 2 кубка. Иногда проводятся различные дополнительные турниры: однодневные кубки, турнир пенальти и прочие.

Организованы фотоотчеты с матчей, а также прямой эфир центрального матча. Во ВКонтакте постоянно выкладываются все результаты и предстоящие матчи. У лиги есть сайт, где можно найти всю информацию. По окончанию сезона проводится церемония награждения. Организаторы ФЛП отмечают, что кроме кубков, медалей и грамот участников ждет призовой фонд.

Взнос и цены на игру — средние (взнос 5 500, за игру — 1 800). В целом лига без каких-то ярких особенностей и недостатков. ФЛП — постоянно развивающаяся организация, которая немного уступает по популярности "старшим братьям" РФЛ и ЛФЛ.

ЛФЛ

Любительская Футбольная Лига — одна из крупнейших лиг в формате 5×5 в городе Самара с многолетней историей. Большое количество дивизионов и кубков — для любого уровня игры. Матчи проходят и на открытых полях и в манежах. Лига проводит прямые эфиры матчей. По окончанию сезона участников ждет яркая церемония награждения.

Главная особенность ЛФЛ — абсолютно все игры лиги снимаются на камеру. После сыгранного матча выходит его видео-обзор.

Чтобы принять участие в лиге с "многолетней историей и отличной репутацией", новым участникам придется заплатить 7 500 за взнос (ценник — выше среднего по Самаре). Зато стоимость за игру соответствует средней цене по городу — 1 700. ЛФЛ — отличный, проверенный годами вариант.

КФЛ

Если вы живете в районе Волгаря или Сухой Самарки — Королевская Футбольная Лига для вас. КФЛ — регулярный чемпионат по футболу среди детских и взрослых любительских команд 5×5. КФЛ — лига, которая постоянно развивается, находит новые фишки и возможности. В лиге для участия представлены 3 дивизиона. Игры проходят в манеже и на открытом поле. Взнос в средней ценовой категории — 6 000, как и цена за игру — 1 700. Награды и призы лучшим игрокам и командам по итогу сыгранного сезона.
Главные особенности. Каждый матч лиги проходит в прямом эфире. В лиге используется система VAR для решения спорных ситуаций. Да, кончено она не такая совершенная, как в профессиональных играх, но помочь арбитру разобраться в сложных моментах может. Кроме того, не в каждой лиге вручаются награды лучших игроков недели и месяца.

Главный же недостаток это удаление от города. Для жителей города — это все-таки далековато. С другой стороны, если вы живете условно в районе Фрунзенского моста, Хлебной площади, Сухой Самарки или в самом Волгаре — для вас расположение полей только в плюс. Хотя вот добраться до открытого поля без машины — проблема для всех.

Каждый самарец сможет выбрать место для игры в футбол исходя из предпочтений, географии и финансов. Стоит только внимательно изучить предложения аренды манежей и полей на рынке. И, конечно же, выступать за ту лигу, которая по душе. 

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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