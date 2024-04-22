Жительница Тольятти, продававшая права, отправится в колонию

Жительница Тольятти Екатерина Кирпичникова, продававшая водительские права, проведет 3 года и 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Такое решение вынес Самарский областной суд.

Согласно материалам дела, в июне 2022 г. Кирпичникова пообещала обратившемуся к ней мужчине помочь в получении водительского удостоверения. Она получила от него 35 тыс. руб., из которых 27 тыс. передала знакомому. Деньги предназначались "неустановленному лицу".

Еще одному мужчине она обещала помочь получить права для четырех человек, за что запросила 140 тыс. рублей.

Также одному из покупателей прав Кирпичникова предложила помощь в получении военного билета без фактического прохождения военной службы. Эту услугу она оценила в сумму 250 тыс. рублей.

Комсомольский районный суд за посредничество во взяточничестве и обещание посредничества во взяточничестве 6 февраля 2024 г. назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

17 апреля судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы осужденной и ее защитника, немного смягчила приговор. Апелляция указала в качестве смягчающего обстоятельства признание Кирпичниковой вины в совершении одного из преступлений и в результате назначила наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.