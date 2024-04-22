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Суды Происшествия

Суд вынес приговор тренеру, закрывшему ребенка в шкафу

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор сотруднице бассейна по фамилии Трошкина. Инструктор-методист закрыла в шкафу одного из посетителей.

"Мы были в мужской раздевалке после тренировки. Меня толкнул друг в шкафчик. В это время вошла Трошкина. Она сказала мне, чтобы я убрал руки, после этого закрыла дверцу шкафа, где я находился, на ключ и ушла. Я испугался. Друг меня успокаивал", - следует из показаний потерпевшего мальчика.

Друг ребенка рассказал о произошедшем его родным. "Пленника" вызволили из шкафа с помощью другого тренера.

"Из показаний свидетеля установлено, что потерпевший и его друг посещали бассейн. С учреждением был заключен договор оказания услуг, услуги оказывались по заявкам в рамках муниципального задания. За Трошкиной закреплена секция плавания группы спортивно-оздоровительной направленности несовершеннолетних посетителей. Трошкина осуществляла присмотр за детьми на воде. Свидетель слышал, что одна из мам предъявляла Трошкиной претензии по факту того, что та закрыла ее сына в шкафчике. Он попытался сгладить данную ситуацию, принес ей свои извинения, сказал, что более такого не повторится. По результатам рассмотрения представления прокуратуры было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в связи с неэтичным поведением и непедагогичным поступком Трошкиной", - указано также в материалах суда.

При этом коллеги Трошкиной слышали от нее, что дети в раздевалке заталкивают друг друга в ящики и закрываются там. В то же время к материалам дела приложены показания психолога о том, что нахождение ребенка в замкнутом пространстве в темноте могло негативно повлиять на его психическое состояние.

В итоге в отношении Трошкиной возбудили дело по ст. №№ 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 127 (Незаконное лишение свободы). Отрадненский городской суд приговорил тренера к трем годам и месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор обжаловали и сторона защиты, и представители прокуратуры. После рассмотрения жалоб областной суд оставил наказание в силе.

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